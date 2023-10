Wow! So mischt Eintracht Frankfurt jetzt die Liga auf

FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast Wow! So mischt Eintracht Frankfurt jetzt die Liga auf

Eintracht Frankfurt verpasst im Topspiel gegen Borussia Dortmund zwar den dritten Bundesligasieg in Folge. Dennoch setzen die Hessen den Aufwärtstrend weiter fort. FUSSBALL2000 blickt auf den wilden Kick der Frankfurter.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Besonders Omar Marmoush und Farès Chaibi, aber auch Hugo Larsson und Ellyes Skhiri sorgen nach dem großen Umbruch für Begeisterung bei der Eintracht. Plötzlich spricht niemand mehr über die Offensivschwäche der Toppmöller-Mannschaft. Aber es gibt auch Fragezeichen beim Europa-League-Sieger von 2022. Was ist mit der Stürmerposition? Und wie rotiert Eintracht für das Pokalspiel bei Viktoria Köln?