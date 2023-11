Eintracht Frankfurt ist in den vergangenen Jahren erstaunlich erfolgreich gewesen. Dabei stand der Verein vor nicht einmal acht Jahren noch am Abgrund. FUSSBALL 2000 zeichnet die Erfolgsgeschichte der SGE nach.

Eintracht Frankfurt wäre nicht das, was es heute ist, wenn die Relegation gegen den 1. FC Nürnberg 2016 verloren gegangen wäre. Die Jungs von FUSSBALL 2000 begeben sich in einer Sonderfolge auf die Spurensuche des Erfolgs, schwelgen in Pokal- und Champions-League-Erinnerungen. Ob Titelgewinne oder die Vereinnahmung des Camp Nou: An Highlights mangelte es den Hessen nicht in den vergangenen.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.