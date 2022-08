Dank einer formidablen Offensive holt Eintracht Frankfurt in Bremen den ersten Dreier der Saison. Die Jungs von FUSSBALL 2000 analysieren die Partie, sprechen über das Kamada-Bekenntnis und freuen sich auf die Champions-League-Gruppe.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Es geht doch: Eintracht Frankfurt holt bei Werder Bremen den ersten Saisonsieg. Und wie! Mario Götze trifft erstmals für die Eintracht, Daichi Kamada zeigt, warum sein Verbleib so wichtig ist und Randal Kolo Muani versprüht leichte Anthony-Yeboah-Vibes. Basti und Stephan analysieren das Spiel, feiern die Offensive ab, sprechen aber auch über die Probleme in der Abwehr. Außerdem freuen sie sich über die Champions-League-Gruppe und werfen einen ersten Blick Richtung Redline Day und wo die Eintracht noch tätig werden könnte.