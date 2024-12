Verstärkung für das Team hinter dem Team: Eintracht Frankfurt hat Ex-Profi Pirmin Schwegler mit einem Vertrag ausgestattet. Der Schweizer unterstützt ab dem Jahreswechsel Sport-Vorstand Markus Krösche und Sportdirektor Timmo Hardung.

Veröffentlicht am 28.12.24 um 12:18 Uhr

Eintracht Frankfurt hat Ex-Profi Pirmin Schwegler unter Vertrag genommen. Das gab der hessische Bundesligist am Samstag bekannt. Der beliebte Schwegler wird bei den Frankfurtern ab dem 1. Januar als Leiter Profifußball tätig sein.

Krösche: "Nah an der Mannschaft"

Zu Schweglers Aufgaben zählt unter anderem die Kontaktpflege zu den Leihspielern der Eintracht. Er soll das Scouting unterstützen und auch als Bindeglied zwischen dem Nachwuchsleistungszentrum und der Profi-AG fungieren. Kurz gesagt: Der 37-Jährige soll Bindeglied sein zwischen aktiven Sportlern und der Verwaltung.

Sportvorstand Markus Krösche sagte in einer Mitteilung: "Als ehemaliger Profi und Spieler von Eintracht Frankfurt kann Pirmin Schwegler den jungen Spielern viel von seiner Erfahrung mitgeben und sie in ihrer täglichen Entwicklung unterstützen." Schwegler werde "nah an der Mannschaft" sein und viele Gespräche führen.

In München und Hoffenheim tätig

Erfahrung als Scout sammelte Schwegler von 2020 bis 2023 bei Bayern München. Vor zwei Jahren zog es ihn dann zur TSG Hoffenheim, wo er zunächst den Lizenzbereich und dann den Bereich Profifußball verantwortete. Im Sommer endete die gemeinsame Zusammenarbeit allerdings einvernehmlich vorzeitig.

Von 2009 bis 2014 hatte Schwegler das Trikot der Frankfurter getragen. Wettbewerbsübergreifend kam er auf 141 Pflichtspiele für die Hessen.