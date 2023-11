Die Bundesliga-Niederlage von Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart rückt nach den Krawallen im Stadion-Umlauf in den Hintergrund. Die Jungs von FUSSBALL 2000 wagen eine erste Analyse.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

FUSSBALL2000 blickt zurück auf einen unübersichtlichen Samstagabend. Wie kam es zur Gewalt zwischen Polizei und Fans? War der Einsatz der Polizei vor den Fanblöcken angesichts der Anzahl von verletzten Polizisten, Ordnern und Fans wirklich verhältnismäßig? Haben die Ultras mit aggressivem Verhalten eine Schuld an der Eskalation? Und was muss die Eintracht in Zukunft tun, damit es nicht mehr zu Krawalle zwischen Fans und Polizei kommt?