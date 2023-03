Bereits in der Vorwoche durften die Eintracht Frankfurt Frauen nicht spielen, nun wurde auch das nächste Spiel gegen die TSG Hoffenheim abgesagt. Ein Nachholtermin wird in Kürze bekannt gegeben.

Es wäre das "Spiel um Platz 3" gewesen, um den wohl verbliebenen Platz für die Königsklasse. Die Eintracht Frankfurt Frauen (Platz vier) sollten am Samstag um 13 Uhr am Stadion am Brentanobad die TSG Hoffenheim (Platz drei) empfangen. Doch am Freitag gab der Klub bekannt, dass das Spiel ausfallen werde. Ein Nachholtermin soll zeitnah bekannt gegeben.

In der Mitteilung heißt es als Begründung: "Durch die starken Niederschläge, mit denen auch im weiteren Tagesverlauf sowie am morgigen Samstag gerechnet wird, kam die Sportplatzkommission zu der Beurteilung, das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim abzusagen." Vor Wochenfrist konnte bereits das Auswärtsspiel in Duisburg aufgrund starker Regenfälle nicht stattfinden.

Kader besucht Frühjahrsempfang

Immerhin gab es einen erfreulichen Termin unter der Woche fürs Team, das geschlossen am Frühjahrsempfang des Klubs im Stadion beiwohnte. Vorstand Markus Krösche kündigte dort Verbesserungen bei den Rahmenbedingungen der Frauen an. Es gehe darum, eine medizinische Abteilung zu schaffen, den Athletikbereich zu professionalisieren, eine gewisse Philosophie zu implementieren und auch in Bereichen wie Ernährung den nächsten Schritt zu machen.

Daraus formulierte Krösche eine Zielsetzung für die nahe Zukunft: "Vielleicht können wir dann die Distanz zu Bayern und Wolfsburg verkürzen und es schaffen, in der Champions League die Endphase zu erreichen." Momentan sind die Bayern und Wolfsburgerinnen sieben respektive acht Punkte entfernt, doch für das Ziel Champions League müssen die Frankfurterinnen wohl Hoffenheim hinter sich lassen.