Eintracht Frankfurt hat das Topspiel bei RB Leipzig verloren. Zwar präsentierten sich die Hessen besser als beim Pokal-Aus, unter dem Strich war die Niederlage aber dennoch wieder verdient. Kevin Trapp stand dabei gleich mehrmals im Mittelpunkt.

Spiel, Revanche und Tabellenplatz zwei verloren: Die Frankfurter Eintracht hat sich nach dem Pokal-Aus auch in der Liga RB Leizig geschlagen geben müssen. Die Hessen unterlagen am Sonntagabend mit 1:2 (1:1). Benjamin Šeško (19. Minute) und Lois Openda (52.) trafen für die Hausherren zum Sieg, zwischenzeitlich konnte Nathaniel Brown (40.) für die SGE noch ausgleichen.

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller veränderte seine Aufstellung im Vergleich zur Niederlage in Lyon auf gleich fünf Positionen: Rasmus Kristensen und Nathaniel Brown begannen auf den Außen. Zudem war Hugo Larsson nach seinen muskulären Problemen wieder fit, Can Uzun bekam sein Startelf-Debüt und Omar Marmoush kehrte in die Sturmspitze zurück.

Erst abseits, dann Tor für Leipzig

Die Partie begann für sie mit einem Schreckmoment, denn Leipzigs Christoph Baumgartner konnte nach nur 30 Sekunden einen Abpraller im Tor der Hessen versenken. Zuvor gab es allerdings eine Abseitsstellung, weshalb die Tor-Hymne im Stadion jäh beendet wurde. Während die Eintracht in der Folge erst einmal darum bemüht war, Ordnung ins eigene Spiel zu bekommen, wurde sie von den Hausherren ein ums andere Mal hoch angepresst.

Die Folge: Viele Ballgewinne für Leipzig. Und genau so einer leitete in der 19. Minute den Führungstreffer von RB ein. Xaver Schlager setzte Mitspieler Baumgartner perfekt in Szene, zwar scheiterte der zunächst am stark reagierenden Kevin Trapp, doch sein Block mit der Brust konnte Šeško per Kopf verwerten. Da sah der Eintracht-Schlussmann nicht mehr gut aus, weil er im Fünfmeterraum zu zögerlich reagierte.

Trapp hält Eintracht im Spiel

Auf der Linie gab Trapp - wie gewohnt - ein deutlich besseres Bild ab und verhinderte kurz darauf gleich zwei Mal (21./22.) sehr stark den Doppelschlag der Leipziger. Die Eintracht musste mutiger im Spiel nach vorne werden, um die eigene Abwehr zu entlasten und tat dies auch. Das wäre beinahe direkt belohnt worden, doch Marmoushs Freistoß aus 17 Metern knallte nur an die Latte (32.).

Mit dieser Aktion wuchs sichtbar das Selbstbewusstsein der Hessen, die in der 40. Minute ausgleichen konnten: Arthur Theate spielte einen langen Pass auf Uzun, der den Ball per One-Touch-Außenristpass sehenswert auf Brown ablegte. Dessen wuchtiger Abschluss knallte erst an den rechten Innenpfosten und von dort aus zum 1:1 ins Tor der Roten Bullen. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Openda schießt RB wieder in Führung

Der zweite Spielabschnitt begann im leichten Regen ähnlich unterhaltsam. Die Eintracht schien besser mit dem Tempo der Leipziger mithalten zu können, verschlief aber bei einem Eckball von rechts die Zuordnung. Openda stand dadurch am zweiten Pfosten völlig frei und hatte keine Mühe, den Ball aus zehn Metern im Tor der Frankfurter zu versenken (52.). Da war selbst der starke Trapp machtlos.

Wieder mussten die Hessen also einem Rückstand hinterherlaufen und wieder wurden sie im Spiel nach vorne mutiger. Doch mehr als Halbchancen von Ansgar Knauff (59.) und Theate (74.) ergaben sich lange Zeit nicht, weil Leipzig kompakt verteidigte.

Mit der nächsten Niederlage gegen Leipzig vor Augen zog die Frankfurter Eintracht in den Schlussminuten das Tempo noch mal an - und hätte hinten beinahe noch das 1:3 kassiert. Doch erst verhinderte eine Abseitsstellung das zweite Tor von Šeško (90.), ehe Trapp einen Schuss vom Ex-Frankfurter André Silva entschärfte (90. +3), danach war Schluss.

Eintracht rutscht auf Platz drei

Durch die 1:2-Niederlage rutscht die Eintracht in der Tabelle auf Rang drei zurück und hat nun ein Spiel vor Ende der Hinrunde keine Chance mehr darauf, Herbstmeister zu werden. Der letzte Kraftakt dieses Jahres wartet auf die Hessen am kommenden Samstag (15.30 Uhr). Dann empfangen die Frankfurter im heimischen Waldstadion den 1. FSV Mainz 05 zum Rhein-Main-Derby.