Die Offenbacher Kickers entlasten Geschäftsführer Christian Hoch. Ihm wird ein zweiter Mann zur Seite gestellt.

Veröffentlicht am 09.05.25 um 11:24 Uhr

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach erweitert seine Geschäftsführung um Florian Holzbrecher. Der 39-Jährige wird sich um Themen wie Sponsoring und Organisation kümmern, wie der OFC am Freitag mitteilte. Kickers-Geschäftsführer Christian Hock, bisher allein verantwortlich, wird sich nun auf den Sport konzentrieren können. "Ich bin froh, dass wir wieder einen zweiten Geschäftsführer für uns gewinnen konnten, der menschlich sehr gut zu uns passt. Er wird dazu die Struktur, die wir uns damals vorgenommen hatten, wieder vervollständigen und mich auch in den täglichen Abläufen entlasten, so dass ich mich voll und ganz auf den Sport konzentrieren kann", sagte Hock.