"Unterirdisch". "Abenteuerlich". "Eine Frage der Qualität". Nach der 0:2-Niederlage der Eintracht bei Union Berlin hat Frankfurts Trainer Oliver Glasner deutliche Worte gefunden. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat das Bundesliga-Spiel bei Union Berlin verloren: Die Frankfurter mussten sich am Sonntagnachmittag mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Dabei vergaben die Hessen besonders in der ersten Halbzeit beste Chancen. Die Tore erzielten Rani Khedira (53.) und Kevin Behrens (75.).

Audiobeitrag Audio Glasner: "Sehr abenteuerliches Defensivverhalten" Audio Eintracht-Trainer Oliver Glasner Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Oliver Glasner (Zitate von DAZN und ARD): "Ich habe nicht viel von Union gesehen, außer, dass sie unsere Fehler bestraft haben. Heute haben wir Union gezeigt, wie du ohne herausgespielte Torchance gewinnen kannst. Wir haben viele Chancen vergeben, aber man könnte ja auch mal 0:0 spielen, aber wir können es nicht. Das ist eine Frage der Qualität. Wir müssen ehrlich sein, es hilft ja nicht immer palavern und palavern. Fakt ist, dass wir immer auf die gleiche Art und Weise unsere Spiele verlieren. Das erste Tor ist ein geschenkter Eckball und das zweite hat gar nichts mit Fußball zu tun. Das ist ein Befreiungsschlag und wie wir uns da anstellen, ist unterirdisch. Das Abwehrverhalten war abenteuerlich."

Christopher Lenz: "Bis zum ersten Gegentor haben wir ein sehr ordentliches Spiel gemacht und Union fast gar keine Chance gegeben. Wir selbst hatten Chancen, haben sie aber nicht gemacht, so verlierst du dann hier. Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren und analysieren, was gerade schiefläuft. Gut ist, dass wir die Chancen haben. Schlecht ist, dass wir sie nicht machen."

Rani Khedira (Union Berlin): "In der ersten Halbzeit waren wir ein Stück weit verunsichert und haben viele Chancen zugelassen. Da hatten wir schon Matchglück. In der zweiten Halbzeit waren wir dann griffiger und mehr Union Berlin. Wir haben gezeigt, dass wir auch wieder Spiele gewinnen können. Daher war das heute unglaublich wichtig. Wir müssen in den nächsten Spielen immer wieder an unser Limit kommen. Dann wird nach dem 34. Spieltag abgerechnet."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Es war die Reaktion, die wir uns gewünscht haben. Die Mannschaft hat das heute ausgezeichnet gemacht. Sie waren über 90 Minuten leidenschaftlich und unermüdlich. Sie haben Mentalität gezeigt. Wir hatten zudem das nötige Spielglück und hatten einen guten Torhüter."