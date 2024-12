Bei Eintracht Frankfurt überwiegt nach der erneuten Niederlage bei RB Leipzig die Enttäuschung. Nicht gegenüber dem eigenen Auftreten, sondern wegen des Ergebnisses. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat am Sonntagabend die zweite Niederlage in Leipzig innerhalb von elf Tagen hinnehmen müssen. Nach dem Aus im DFB-Pokal unterlagen die Hessen in der Liga mit 1:2 knapp, aber unter dem Strich verdient. Für die Roten Bullen trafen Benjamin Šeško (19. Minute) und Lois Openda (52.), zwischenzeitlich machte Frankfurts Nathaniel Brown (40.) durch seinen Ausgleichstreffer die Partie noch mal spannend.

Robin Koch: "Es ist extrem bitter. Wir haben alles reingeschmissen, hatten seit Donnerstag wenig Zeit zu erholen. Ich kann trotzdem der Mannschaft nicht vorwerfen, dass wir heute nicht alles auf dem Platz gelassen haben. Wir haben von der Intensität und vom Willen her alles reingepackt und haben uns am Ende nicht mit dem Ausgleich belohnt. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Am Ende wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Wenn man bei uns in die Kabine kommt, sieht man die Enttäuschung."

Dino Toppmöller: "Das Resultat ist enttäuschend. Die Leistung, die wir gebracht haben, war richtig gut. Wir hätten mehr verdient gehabt als eine knappe Niederlage. Aber wir müssen es jetzt akzeptieren. Trotzdem gehen wir mit einem ganz anderen Gesicht aus diesem Stadion als nach dem Pokalspiel. Es war klar, dass wir hier was wiedergutmachen wollten. Ich habe von der ersten Minute an eine Mannschaft gesehen, die ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Am Ende hat es eben nicht gereicht für einen Punktgewinn. Wir wollen mit aller Macht in die Erfolgsspur zurück, was Ergebnisse betrifft."

Xaver Schlager (RB Leipzig): "Es war ein richtungsweisendes Spiel und wir haben die drei Punkte gezogen. Wir sind Frankfurt wieder näher gekommen, was brutal wichtig ist. Jetzt bleiben wir drauf und dann werden wir wieder zu alter Stärke zurückfinden."

Marco Rose (Trainer, RB Leipzig): "Wir haben das auf den Platz gebracht, was wir auf den Platz bringen wollten. Wir haben es sehr leidenschaftlich zu Ende verteidigt. Insgesamt war es ein gutes Fußballspiel mit viel Hin und Her. Die Jungs haben in den letzten Wochen ganz oft ihr Herz auf dem Platz gelassen."