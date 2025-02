Tischtennis-Star Boll will Urlaub mit Nowitzki machen

Für den Odenwälder Tischtennis-Star Timo Boll wird nach dem Ende seiner langen Karriere eine Reise ins Ungewisse beginnen.

Veröffentlicht am 24.02.25 um 13:17 Uhr

Was genau nach seinem letzten Spiel kommen werde, "weiß ich noch immer nicht, aber die Sorge davor ist weg", sagte der 43-jährige Timo Boll im Interview mit dem Spiegel: "Da ist mittlerweile sogar Vorfreude." Definitiv will Deutschlands erfolgreichster Tischtennis-Spieler der Geschichte Zeit mit seinem guten Freund Dirk Nowitzki verbringen. Einen gemeinsamen Urlaub, den die Basketball-Ikone vor langer Zeit schon eingefordert habe, werde es "auf jeden Fall" geben: "Ich will mir aber auch Zeit nehmen, mich zu finden und zu orientieren und zu schauen: Wofür habe ich eigentlich eine Qualität?" Boll, der während seiner Karriere viermal die Weltrangliste anführte, hört nach der Saison auch bei seinem Verein Borussia Düsseldorf auf.