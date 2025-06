Boll wird nach Karriereende Tischtennis-Botschafter

Timo Boll bleibt dem Sport auch nach seinem nahenden Abschied als Doppel-Botschafter erhalten.

Veröffentlicht am 11.06.25 um 14:40 Uhr

Vier Tage vor Bolls letztem Profi-Spiel am Sonntag (13 Uhr) im Bundesliga-Finale mit Titelverteidiger Borussia Düsseldorf in Frankfurt gegen Pokalsieger Ochsenhausen gaben der Verein und der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) Kooperationen mit Odenwälder als Repräsentant in Düsseldorf bekannt.

"Ich finde schön, dass ich dem Sport erhalten bleiben kann und freue mich, meinem Sport auf diese Weise helfen zu können", sagte Boll. "Es wäre mir sicher sehr schwergefallen, von heute auf morgen mit dem Sport zu brechen, dem ich so viel zu verdanken und in den ich so viel Leidenschaft investiert habe", beschrieb der EM-Rekordchampion seinen persönlich Blick auf die beiden Projekte: "Deswegen bin ich superglücklich über diese Idee, weil ich meinem Sport damit etwas zurückgeben kann."

Zu Bolls künftigen Aufgaben bei der Borussia, die in fast 18 Jahren "zu meiner zweiten Heimat und Familie geworden ist", soll vor allem die Unterstützung und Begleitung von zahlreichen sozialen und gesellschaftlichen Projekten des Klubs gehören. Der Verband, der wie die Borussen in Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Sponsor eigens für Boll den Titel "Botschafter" geschaffen hat, setzt laut DTTB-Vorstandschef Wolfgang Dörner besonders auf die "Strahlkraft" des ehemaligen Weltranglistenersten auf internationaler Ebene. "Bei WM- oder EM-Bewerbungen kann uns Timo mit seiner Popularität sicher helfen", sagte Dörner in Düsseldorf.