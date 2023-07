Medien: Bald Vollzug bei Ngankam

Eintracht Frankfurt steht vor der Verpflichtung von Jessic Ngankam von Hertha BSC. Das berichtet die Bild-Zeitung in ihrem Berliner Teil am Freitag. "Die Hessen boten zunächst vier Mio. Euro, Hertha forderte sechs. Jetzt gibt es die Annäherung", so das Blatt. In nächster Zeit werde Vollzug erwartet. Auch der "Berliner Kurier" schreibt: "Es sieht so aus, dass beide Parteien sich in der Mitte auf fünf Millionen geeinigt haben. Um keine Verletzung zu riskieren, verzichtete Dardai beim Testspiel (am Freitag) auf Ngankam." Ein in Hessen bekannter Stürmer könnte als Ersatz in die Hauptstadt kommen: Serdar Dursun wurde bei Darmstadt 98 Torschützenkönig in der Zweiten Liga, ging dann 2021 zu Fenerbahce. Er sei der Bild zufolge einer von mehreren Kandidaten bei den Berlinern.