Eintracht-Heimspiel mit VAR-Pilotprojekt

Beim Heimspiel von Eintracht Frankfurt gegen Wolfsburg am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) wird es einen besonderen VAR-Test geben: Im Rahmen eines Pilotprojekts ist die Partie eine von fünf in der ersten und zweiten Liga, bei der am kommenden Wochenende das sogenannte "public announcement" getestet wird. Es werde "immer dann eingesetzt, wenn der Unparteiische eine Szene am Monitor überprüft oder eine Entscheidung nach Hinweis des Video-Assistenten ändert", meldete die DFL. Die Schiedsrichter werden dann ihre Entscheidungen an die Zuschauer im Stadion und am TV verkünden.