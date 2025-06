Er war umworben, er hat sich ganz offenbar für die Eintracht entschieden: Abwehrchef Robin Koch wird seinen Vertrag bei den Frankfurtern nach hr-sport-Infos vorzeitig verlängern. Es fehlt lediglich noch ein entscheidender Punkt.

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Frankfurt oder Leverkusen? Das war hier die Frage. Nach wochenlangem Werben des Bundesliga-Zweiten aus dem Rheinland hat sich Robin Koch entschieden – nach hr-sport-Infos zugunsten der Eintracht. Und mehr noch: Der Innenverteidiger, der derzeit bei der Nationalmannschaft weilt, wird seinen Vertrag beim hessischen Erstligisten vorzeitig verlängern, laut Bild-Zeitung bis 2030. Eine Sache freilich fehlt noch: die offizielle Verlautbarung der Eintracht zur Personalie Koch.

Die Verlängerung in den nächsten Tagen jedoch wird ein wichtiges Signal sein, das die Eintracht an die Konkurrenz sendet. Während der künftige Champions-League-Teilnehmer natürlich auch weiterhin junge Spieler an internationale Topclubs verkaufen will und wird, bei Hugo Ekitiké etwa bahnt sich ein Wechsel zum FC Chelsea mehr und mehr an, ist er ganz offensichtlich auch dazu in der Lage, Leistungsträger wie Koch trotz des Werbens eines nationalen Spitzenvereins zu halten.

Koch jetzt einer der Topverdiener im Kader

Bei der Eintracht soll der 28-Jährige, der 2023 aus Leeds ins Hessische gewechselt war und seitdem unangefochtener Abwehrchef ist, noch mehr Verantwortung als ohnehin schon übernehmen. Der Vizekapitän dürfte auf absehbare Zeit die Spielführer-Binde von Torwart Kevin Trapp übernehmen.

Videobeitrag Koch vor Vertragsverlängerung bei der Eintracht | hessenschau Sport vom 03.06.2025 Video Bild © Imago Ende des Videobeitrags

Auch steigt Koch durch die Verlängerung seines Vertrages, in dem eine Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro vorhanden war, zu den absoluten Topverdienern des Kaders (Kevin Trapp, Mario Götze) auf. Er wird als Fixgehalt nach hr-sport-Informationen etwa 3,5 Millionen Euro kassieren, dazu können sich diverse Bonuszahlungen gesellen.