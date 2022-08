Kaum hat die neue Hessenliga-Saison angefangen, steht den 20 Mannschaften auch schon die erste Englische Woche der Saison ins Haus.

Der 2. Spieltag beginnt bereits am Dienstag mit der Partie Hanau gegen Dietkirchen (19 Uhr). Eine halbe Stunde später lädt Eintracht Frankfurt II zum ersten Heimspiel der Saison gegen Griesheim. Zudem gastiert Erlensee in Friedberg (20.30 Uhr). Den Abschluss übernehmen am Mittwoch (20 Uhr) die beiden noch sieglosen Teams aus Walldorf und Unter-Flockenbach. Der Aufsteiger aus Unter-Flockenbach hatte am Sonntag bis zur 88. Minute noch 2:1 gegen Steinbach II geführt, dann aber 2:3 verloren.