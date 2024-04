Ekitiké bleibt wohl in Frankfurt

Sportvorstand Markus Krösche hat am Mittwoch gegenüber Sky über eine Verpflichtung des bisher ausgeliehenenen Stürmers Hugo Ekitiké gesprochen: "Wir sind sehr optimistisch, dass wir eine Lösung finden werden, dass er längerfristig bei uns bleibt, weil wir an Hugo glauben." Der Angreifer war im Winter aus Paris gekommen, konnte aber auch aufgrund von Verletzungen bislang in Frankfurt nicht überzeugen. Krösche relativierte: "Hugo hatte eine turbulente Entwicklung in Frankreich, ist dann zu PSG gewechselt und hat nicht so viele Spiele gemacht. Als wir Hugo geholt haben, wussten wir, dass er Zeit braucht. Wenn ein junger Spieler nur trainiert und nicht spielt, dann ist der fehlende Rhythmus ein Thema." Dennoch glaube die Eintracht an die "außergewöhnliche Fähigkeiten" des Spielers, so Krösche. Im Falle einer langerfristigen Lösung würde Frankfurt viel Spaß an Ekitiké haben, so der Funktionär.