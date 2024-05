Kevin Trapp wird die Europameisterschaft im eigenen Land nicht aktiv begleiten. Trotz eines Ausfalls auf der Torwartposition entschied sich Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen den Schlussmann von Eintracht Frankfurt.

Audiobeitrag Audio DFB gibt Kader für die Heim-EM bekannt Audio Bundestrainer Julian Nagelsmann Bild © Getty Images Ende des Audiobeitrags

Noch vor einem knappen halben Jahr durfte Eintracht-Keeper Kevin Trapp auch das Tor der Nationalelf hüten. In den Testspielen gegen die Türkei (2:3) und gegen Österreich (0:2) stand der 33-Jährige zwischen den Pfosten. Nun lässt sich sagen: Vielleicht waren es die letzten Male.

Schon bei den Testspielen im März sah Bundestrainer Julian Nagelsmann von einer Nominierung Trapps ab. An diesem Donnerstag fehlte der Name des Frankfurters dann auch bei der Kader-Bekanntgabe für die Europameisterschaft im eigenen Land. Trapp wird die EM also, wie rund 80 Millionen andere Deutsche auch, maximal als Fan verfolgen.

Auch Nübel erhält den Vorzug

"Am Ende geht es um das Momentum. Oliver Baumann und Bernd Leno sind aktuell den Tick besser drauf", hatte Nagelsmann schon im März erklärt. Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen gelten ohnehin als gesetzt. Weil aber Leno die EM mit einer Schulterverletzung verpassen wird, durfte sich Trapp zumindest wieder kurzzeitig Hoffnung machen.

Der Bundestrainer gab nun aber Stuttgarts Alexander Nübel den Vorzug. "Wir haben uns für Alex Nübel entschieden, weil er eine sehr starke Saison spielt und genau das verkörpert, was wir auf der Torwartposition brauchen", begründete Nagelsmann, in dessen Gunst Trapp momentan also maximal die Nummer sechs ist. Für einen, der in der Vergangenheit immer wieder den hohen Stellenwert der Nationalmannschaft betont hat, eine bittere Pille. Verteidiger Robin Koch bleibt damit der einzige Eintracht-Spieler im (vorläufigen) Aufgebot.

Eine maximal durchwachsene Saison

Trapp, immerhin Führungsspieler bei der Eintracht, hat keine leichte Saison hinter sich. Rückenprobleme machten dem gebürtigen Saarländer immer wieder zu schaffen, die absoluten Top-Leistungen, die er in den Vorjahren immer wieder gezeigt hatte, blieben aus. Der Kicker führt Trapp im Vergleich mit den anderen 17 Stammtorhütern auf Rang zehn.

Als Trapp im Herbst 2021 zuletzt nicht für die Nationalelf nominiert wurde, wuchs er über sich hinaus, empfahl sich nachdrücklich für eine Rückkehr in den Bundeskader. Ob er das nach der EM, mit denn 34 Jahren, noch einmal schafft, darf zumindest bezweifelt werden.