Noch dürfen die Fußballer aus Fernwald nicht jubeln. Das Remis gegen Eddersheim war zu wenig, um vorzeitig die Meisterschaft in der Hessenliga unter Dach und Fach zu bringen.

In der Fußball-Hessenliga hat der FSV Fernwald am vorletzten Spieltag die vorzeitige Meisterschaft verpasst. Die Mittelhessen spielten am Samstagnachmittag zu Hause gegen den FC Eddersheim mit 0:0 nur unentschieden. Ein Sieg wäre für den FSV nötig gewesen, um den Titel in der fünfthöchsten deutschen Liga sicher zu haben. Sollte am Sonntag die Konkurrenz patzen, dürfte Fernwald die Meisterschaft auf der Couch feiern.