Die Eintracht Frankfurt Frauen haben die Saison auf Tabellenplatz drei abgeschlossen - genau wie ihre männlichen Kollegen. Sportvorstand Markus Krösche hadert jedoch mit dem fehlenden Matchglück.

Platz drei und damit die erneute Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation - für die Eintracht Frankfurt Frauen lief die vergangene Saison zufriedenstellend. Das sieht auch Sportvorstand Markus Krösche so. "Ich glaube, dass wir die Erwartungen, die an uns gestellt wurden und die wir auch an uns selbst haben, erreicht haben", sagte er in der Pressekonferenz zum Saisonabschluss am Donnerstag.

Krösche und Kiel hadern mit Niederlage in Freiburg

Allerdings: "Vielleicht wäre dieses Jahr noch ein bisschen mehr drin gewesen, wenn wir in der einen oder anderen Situation das Matchglück gehabt hätten." Krösche erwähnte dabei explizit das Gastspiel in Freiburg Mitte März, in dem die Eintracht nach Führung in den Schlussminuten noch zwei bittere Gegentore kassierte. So fehlte am Ende ein Punkt zur Vizemeisterschaft, die dann auch den direkten Einzug in die Ligaphase der Champions League bedeutet hätte - nun müssen die Frankfurterinnen erst durch eine Qualifikation. "Spiele wie in Freiburg dürfen nicht passieren", hatte auch Katharina Kiel, technische Direktorin des Teams, in einem vereinseigenen Interview gesagt.

Während Platz drei bei den Männern Begeisterungsstürme auslöste, haben die Frauen - im Winter noch Tabellenerste - damit schlicht das vereinsinterne Soll erfüllt. "Im Großen und Ganzen haben wir eine sehr gute Runde gespielt", so Krösche, der den "sehr guten und offensiven Fußball" des Teams von Trainer Niko Arnautis lobte.

Zahlreiche Spielerinnen vor EM-Teilnahme

Und: "Wir haben viele Nationalspielerinnen und stellen einen sehr großen Block in der A-Nationalmannschaft." Bei der kommenden Europameisterschaft in der Schweiz (2. bis 27. Juli) dürften zahlreiche Eintracht-Spielerinnen zu sehen sein - im aktuellen Aufgebot des deutschen Teams stehen gleich sieben Frankfurterinnen.

Ein Lob gab es von Krösche für die U20 der Eintracht Frankfurt Frauen, die in der zweiten Liga den sechsten Platz belegte. "Das ist so ein bisschen der Weg, den wir auch bei den Männern gehen wollen", sagte er. "Einen guten Unterbau und eine gute Durchlässigkeit zur ersten Mannschaft zu haben." In diesem Fall können sich die Eintracht-Männer - die U21 stieg nach einer verkorksten Saison aus der Regionalliga ab - noch einiges von den Frauen abschauen.