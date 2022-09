Rot-Weiß Walldorf, aktuell Tabellendritter der Hessenliga, eröffnet am Freitag (19.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Eddersheim den Spieltag.

Spitenreiter Stadtallendorf ist am Samstag gefordert. Die Eintracht trifft um 14 Uhr auf Bayern Alzenau. Verfolger Türkgücü Friedberg kann um 17 Uhr nachziehen beim Heimspiel gegen Hanau. Im Tabellenkeller will Rot-Weiß Hadamar am Samstag (15 Uhr) mit einem Heimsieg gegen Steinbach Boden gut machen. Die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt reist zudem zum Spieltagsabschluss am Sonntag (15 Uhr) zum Kellerkind Unter-Flockenbach.