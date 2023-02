Jake Hirst vom FSV Frankfurt im Hessenpokal-Spiel in Stadtallendorf

Der FSV Frankfurt hat sich im Viertelfinale des Hessenpokals knapp bei Eintracht Stadtallendorf durchgesetzt. Dabei war die Partie lange Zeit offen.

Der FSV Frankfurt zieht ins Hessenpokal-Halbfinale ein. Die Bornheimer setzten sich am Samstagmittag mit 0:1 (0:0) in Stadtallendorf durch.

Dabei erzielte Ayompo Falaye in der 86. Minute den einzigen und damit entscheidenden Treffer der Partie. In der Nachspielzeit verpassten die Gastgeber gleich zwei Mal ganz knapp den Ausgleichstreffer und so rettete der Pfosten beide Male den Sieg für die Frankfurter.

Weitere Viertelfinals im Hessenpokal stehen an

Am kommenden Samstag (25. Februar) gibt es gleich zwei weitere Spiele im Hessenpokal: Fulda empfängt ab 14 Uhr Titelverteidiger Kickers Offenbach. Und der KSV Hessen Kassel spielt zur selben Zeit gegen den TSV Steinbach Haiger ums Weiterkommen. Am 8. März steht mit der Begegnung FSV Dörnberg gegen den SV Wehen Wiesbaden das letzte Viertelfinale an.