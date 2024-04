Die Offenbacher Kickers stehen im Finale des Hessenpokals. Das enge Spiel bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz wird erst im Elfmeterschießen entschieden. Im Finale wartet nun ein krasser Außenseiter auf den OFC.

Die Offenbacher Kickers sind nur noch einen Schritt vom Einzug in den DFB-Pokal entfernt: Im Halbfinale des Hessenpokals setzte sich der OFC am Dienstagabend beim Regionalliga-Konkurrenten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit 5:4 (2:2, 1:1) im Elfmeterschießen durch. Den entscheidenden Versuch parierte Kickers-Keeper Johannes Brinkies gegen SG-Spieler Leon Pomnitz.

In der regulären Spielzeit hatte zuvor Alexander Sorge die Kickers in Führung gebracht (37.), ehe der Ex-Offenbacher Moritz Reinhard mit der letzten Aktion vor dem Pausenpfiff den Ausgleich erzielte (45.+3). Ähnlich verlief auch Abschnitt zwei: Erst verwandelte Marc Wachs für die Kickers eine Ecke direkt im Tor der Gastgeber (59.), dann glich die SG Barockstadt in der 90. Minute durch Gal Grobelnik aus. Direkt im Anschluss (ohne Verlängerung) folgte das Elfmeterschießen, in dem Torwart Brinkies insgesamt zwei Elfmeter parierte. Sein Gegenüber Samuel Zapiko bekam lediglich einmal den Ball zu fassen.

Zuvor hatte sich bei bestem Fußballwetter vor 4279 Zuschauern über weite Strecken eine ausgeglichene Partie entwickelt. Mal erspielte sich der OFC ein Übergewicht, dann wieder die SG Barockstadt. Chancen waren jedoch Mangelware, viel spielte sich zwischen den beiden Strafräumen ab. So mussten Standardsituationen für Tore herhalten.

Favorit im Finale gegen Türk Gücü Friedberg

Die ersten drei Treffer fielen im Anschluss an ruhende Bälle. Besonders sehenswert war das zwischenzeitliche 2:1 für die Kickers: Wachs, erst seit dem Winter in Offenbach am Ball (zuvor Eintracht Frankfurt II), schlenzte den Ball von der rechten Eckfahne über den Torhüter hinweg ins lange Eck. Bis zum finalen Jubel aber mussten die Gäste nach dem späten 2:2-Ausgleich doch noch etwas bangen. Dann aber wurde Brinkies zum Held.

Durch den Sieg stehen die Offenbacher nun also im Finale um den Landespokal. Jenes findet am 25. Mai im Frankfurter Stadion am Bornheimer Hang statt. Gegner ist der Hessenligist Türk Gücü Friedberg, der sich überraschend im anderen Halbfinale gegen den KSV Hessen Kassel durchgesetzt hatte. Der Sieger des Endspiels nimmt kommende Saison an der ersten Runde des DFB-Pokals teil - und streicht damit gleichzeitig rund 200.000 Euro ein.