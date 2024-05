Der SV Wehen Wiesbaden muss lediglich im Hinspiel der Relegation gegen Drittligist Regensburg auf seinen Trainer verzichten. Der DFB belegt Nils Döring mit einer milden Strafe für dessen Flaschentritt.

Für Deniz Aytekin war die Konsequenz sofort klar: Rote Karte. Der Flaschentritt von Nils Döring, dem Trainer des SV Wehen Wiesbaden, konnte für den Schiedsrichter gar keine andere Folge haben, als den sofortigen Gang des Fußballlehrers auf die Tribüne. Seit Dienstagnachmittag ist klar: Döring wird im weiteren Verlauf jedoch nur mit einer Ein-Spiel-Sperre belegt. Das teilte der Verein mit. Demnach kann der Coach im Relegations-Rückspiel seiner Mannschaft gegen den Drittligisten Jahn Regensburg am kommenden Dienstag (20.30 Uhr) in Wiesbaden wieder an der Seitenlinie stehen. Er fehlt damit nur beim Hinspiel am Freitag (20.30 Uhr) in Bayern.

Bei der 1:2-Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen den FC St. Pauli hatte Döring in der zweiten Hälfte die Nerven verloren, nachdem Schiedsrichter Aytekin ein vermeintliches Foulspiel nicht mit einem Strafstoß für die Hessen ahndete. Der Coach fluchte und trat eine Wasserflasche. Für kurze Zeit war er nicht mehr zu beruhigen. Schon beim Gang auf die Tribüne wirkte Döring jedoch so, als bereue er, was er kurz zuvor gemacht hatte. Nach Spielende gab er seinen eigenen Fehler zu.