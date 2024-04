Türk Gücü Friedberg hat im Halbfinale des Hessenpokals für eine Überraschung gesorgt und sich gegen Hessen Kassel durchgesetzt.

Das Halbfinale gegen den Regionalligisten Hessen Kassel gewann der Hessenligist vor 1.200 Zuschauern am Mittwochabend mit 2:1. Sercan Sararer brachte die Gäste in Führung (21.), Noah Michel (44.) und Toni Reljic (53.) drehten das Spiel und machten den Einzug ins Hessenpokal-Finale perfekt. Friedbergs Gegner ermitteln am kommenden Dienstag die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und Kickers Offenbach im zweiten Halbfinale.