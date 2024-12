SGE kann gegen Mainz zwei starke Serien fortsetzen

Das Zahlenwerk spricht im letzten Pflichtspiel des Jahres am Samstag (15.30 Uhr/im Liveticker und Audiostream ) für die Eintracht. Mainz 05 ist zwar so stark wie seit der Zeit von Thomas Tuchel nicht mehr, aber vor dem eigenen Publikum läuft's für die SGE. Im Waldstadion ist das Team von Dino Toppmöller in dieser Saison noch ungeschlagen, holte 14 von 18 Punkten. Für die Rheinhessen lief es in Frankfurt zuletzt überhaupt nicht: In den vergangenen drei Heimspielen gelang ihnen nicht mal ein Treffer.