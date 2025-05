Der gebürtige Taunussteiner (Rheingau-Taunus) Benjamin Hübner könnte Co-Trainer in der Nationalmannschaft werden.

Veröffentlicht am 20.05.25 um 13:12 Uhr

Das berichten der Kicker und Sky am Dienstag. Der 35-Jährige, der beim SV Wehen Wiesbaden Profi wurde und aktuell Co-Trainer bei der TSG Hoffenheim ist, soll Wunschkandidat von Bundestrainer Julian Nagelsmann sein. Hübner könnte in der DFB-Elf die Nachfolge von Sandro Wagner antreten, der vor einigen Tagen seinen vorzeitigen Abschied angekündigt hatte. Wagner strebt eine Anstellung als Cheftrainer an. Hübner soll seinen Wechselwunsch bereits bei der TSG hinterlegt haben.