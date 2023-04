Kickers Offenbach hat am Freitagabend in der Regionalliga einen Auswärtssieg und damit den Sprung auf Platz zwei verpasst. Gerade im ersten Durchgang spielten die Offenbacher verkrampft.

Kickers Offenbach hat am Freitagabend in der Regionalliga im Auswärtsspiel beim FC-Astoria Walldorf nur 1:1 (1:1) gespielt. Damit verpassten die Kickers einen wichtigen Dreier im Aufstiegsrennen und zumindest den zwischenzeitlichen Sprung auf Platz zwei.

Bereits in der neunten Minute traf Niklas Antlitz für die Hausherren, Offenbachs Rafael Garcia glich aber nur zwei Minuten später zum 1:1 aus. Mit diesem Resultat ging es auch in die Pause. Das Spiel war in der ersten Hälfte vor circa 500 Zuschauern ausgeglichen, den Gästen merkte man den Druck in ihrem verkrampften Spiel durchaus an.

Konkurrenz spielt direkt gegeneinander

Nach der Pause hatte der OFC gute Chancen aufs zweite Tor, unter anderem wieder durch Garcia. Insgesamt fehlte aber die letzte Konsequenz. Zudem mustte David Richter verletzungsbedingt vom Feld. Die Konkurrenz im Aufstiegsrennen spielt am Samstag direkt gegeneinander: Dritter Homburg tritt beim Ersten Ulm an. Der Zweite Steinbach empfängt daheim Balingen. Am kommenden Freitag spielen die Kickers daheim gegen Stuttgart II.