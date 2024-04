Die HSG Wetzlar ist am Samstag (19 Uhr) beim VfL Gummersbach gefordert. #

Zwar geht es für den Liga-13. aus Mittelhessen in den verbleibenden fünf Ligaspielen um nichts mehr, aber: "Wir haben die Gelegenheit, noch ein paar Highlights zu setzen", sieht es HSG-Trainer Frank Carstens positiv. Wetzlar spielt nur noch gegen Teams, die um Meisterschaft oder Europacup ringen. Die HSG wäre gerne das Zünglein an der Waage und möchte in Gummersbach gleich damit anfangen. Das Hinspiel gewann die HSG 33:31, VfL-Starspieler Julian Köster sei nun aber "in einer besseren Form als damals", warnt Carstens.