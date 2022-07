Auch auf die Kickers-Fans wird es am Samstag ankommen.

Bild © Imago Images

Will Kickers Offenbach die Pokal-Sensation schaffen, muss am Samstag am Bieberer Berg der zwölfte Mann mitwirken. Beim OFC wissen sie aber schon vor der Partie gegen Fortuna Düsseldorf: "Das wird geil."

Ein Flutlicht-Spiel, ja, "das wäre noch weltklasserer", sagt OFC-Mittelfeldspieler Björn Jopek. "Weltklasserer", schöne Wortschöpfung. Dabei ist das, was am Samstag (ab 18.01 Uhr im Livecenter bei sportschau.de) auf Kickers Offenbach wartet, schon fast weltklasse. Dann steigt die erste Runde im DFB-Pokal, der Regionalligist empfängt Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Zwar ohne Flutlicht-Atmosphäre, aber dafür vor einem echten Hexenkessel. Der Bieberer Berg soll mal wieder richtig beben.

Fast 15.000 Tickets haben die Offenbacher bereits unter das Pokal-hungrige Volk gebracht. Die Vorfreude ist an jeder Ecke zu spüren. Auch bei Jopek. "Da freut man sich riesig drauf. Das ist geil. Du kommst raus vom Aufwärmen, dann kribbelt es schon", berichtet der 29-Jährige. "Das wird ein Erlebnis. Das müssen wir mitnehmen. Wir wollen die kleine Chance, die wir haben, nutzen."

Düsseldorf ist schon im Rhythmus

Die Kraft von den Rängen soll den eigentlich unterlegenen Viertligisten in die nächste Runde hieven. Das Problem dabei: Der Gegner aus Düsseldorf steht schon voll im Saft, die Zweitliga-Saison ist bereits zwei Spieltage alt. Und die Fortuna hat beide Partien gewonnen. "Natürlich ist das ein Nachteil. Die sind schon im Rhythmus", merkte auch OFC-Coach Alexander Schmidt an.

Aber auch der Trainer der Kickers setzt auf den Faktor Bieberer Berg. "Wenn wir uns in einen Rausch spielen und die Zuschauer mitnehmen, dann glaube ich, dass da was möglich ist." Die Offenbacher haben die letzten beiden Vorbereitungsspiele genutzt, um so etwas wie eine Pflichtspielatmosphäre zu simulieren.

Dass das nur partiell möglich ist, wissen sie auch in Offenbach. Der Faktor, der bei solchen Tests aber immer fehlt, wird am Samstag da sein: die Kulisse. "Wir hoffen, dass wir mit den Zuschauern das Feuer entfachen können", so Schmidt. Und sollte das gelingen und der OFC tatsächlich die Fortuna besiegen, dann wäre das, ja, wie sagt man, noch "weltklasserer".