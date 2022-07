Alexander Schmidt will mit dem OFC in die zweite Runde.

So will der OFC die Fortuna knacken

Kickers Offenbach fiebert der ersten Pokal-Runde entgegen. Der Bieberer Berg wird gegen Fortuna Düsseldorf proppenvoll und soll ein Faktor werden. OFC-Coach Alexander Schmidt hat aber noch etwas ganz anderes im Blick, um den Zweitligisten zu knacken.

Alexander Schmidt weiß ganz genau, was da auf ihn und Kickers Offenbach am Samstag (18 Uhr) wartet. Der OFC trifft dann in der ersten DFB-Pokal-Runde am heimischen Bieberer Berg auf den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Die sind mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet und vollgetankt mit Selbstvertrauen. Schmidt, der beide Spiele der Rheinländer im Stadion verfolgt hat, sagt ehrlich: "Düsseldorf ist eine abgezockte Truppe. Das ist ein schweres Los - zweifelsohne."

Was aber nicht bedeutet, dass die Offenbacher schon vor dem Spiel klein beigeben. Ganz im Gegenteil. Der ganze Club, die ganze Stadt hat eine immense Lust auf den Pokal, der OFC will den Düsseldorfern einen echten Pokal-Fight liefern. "Ich habe ein gutes Gefühl", erklärt der Kickers-Coach, der seit dem Sommer bei den Offenbachern das Sagen hat.

Das Motto: die Anfangsphase überstehen

Und Schmidt weiß auch schon, worauf es am Samstag ankommen wird, wie er im Gespräch mit dem hr-sport verrät: "Wir dürfen nicht schnell in den Rückstand geraten und ihnen damit in die Karten spielen. Wir müssen über die Anfangsminuten drüberkommen und dürfen einfach keine Fehler machen."

Ist diese angesprochene Anfangsphase überstanden, soll der Gegner aus Düsseldorf im Anschluss die ganze Wucht des Bieberer Bergs spüren. Knapp 15.000 Tickets haben die Offenbacher bereits verkauft, geht es nach Schmidt, wird das Stadion ein wichtiger Faktor am Samstag. "Das sind ja auch Gründe, warum ich in Offenbach bin - diese Kulisse, diese Zuschauer."

"Wir haben unsere Chance"

Neben der Kulisse könnte es aber noch einen andere Grund geben, warum die Kickers tatsächlich eine Runde weiter kommen - und das ist Schmidt selbst. "Ich habe eigentlich immer gegen Düsseldorf gewonnen", betont der OFC-Coach mit einem Lachen. "Ich sage mal, dass es 40/60 steht. Düsseldorf ist natürlich der Favorit, aber wir haben unsere Chance."