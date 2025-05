Dima Nazarov und sechs weitere Spieler verlassen den OFC

Die Offenbacher Kickers verabschieden zum Saisonende mehr als ein halbes Dutzend Spieler. Darunter sind auch zwei Leistungsträger.

Regionalligist Kickers Offenbach hat am Freitag weitere Spieler bekannt gegeben, die den Verein mit Saisonende verlassen werden. Darunter sind auch Offensivspieler Dima Nazarov, der gerade in den letzten Wochen noch mal glänzen konnte, und Verteidiger Alexander Sorge, der in der vergangenen Spielzeit auf 18 Liga-Einsätze für den OFC kam. Darüber hinaus werden Matija Damjanovic, Lucas Becker, Jannes Wulff, Irwin Pfeiffer und Jan Urbich die Kickers verlassen. Alle werden vor dem letzten Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den TSV Steinbach Haiger verabschiedet.