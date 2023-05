Amid Khan Agha bleibt dem FSV Frankfurt erhalten.

Wie der Regionalligist am Freitag mitteilte, bleibt der 21-Jährige ein weiteres Jahr am Bornheimer Hang. Khan Agha wurde in der Jugendabteilung der Frankfurter ausgebildet und absolvierte in dieser Saison 29 Regionalliga-Spiele für den FSV.