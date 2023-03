Thomas Sobotzik hat einen neuen Job.

Der Ex-Sportdirektor von Kickers Offenbach ist neuer Sportdirektor des Halleschen FC. Das verkündete der Drittligist am Freitag. Sobotzik tritt die Stelle offiziell am 1. April an. Der Ex-Eintracht-Profi hatte zuvor seinen Vertrag beim OFC fristgerechet gekündigt, um seine Tätigkeit beim HFC schnell antreten zu können.