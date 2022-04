In der Regionalliga Südwest biegt die Saison auf die Zielgerade ein, für die hessischen Klubs geht es noch um einiges.

In der Regionalliga Südwest steht der 36. Spieltag an. Der FSV Frankfurt will dabei am Samstag um 14 Uhr beim FC Homburg einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf holen. Parallel kämpft auch der Tabellenletzte FC Gießen bei RW Koblenz um die letzte theoretische Chance auf den Klassenerhalt.

Ebenfalls am Samstag um 14 Uhr reist der TSV Steinbach Haiger nach Ulm. Hessen Kassel empfängt unterdessen die TSG Balingen. Am Sonntag um 14 Uhr wollen dann die Offenbacher Kickers im Heimspiel gegen Sonnenhof Großaspach die Chance auf den Aufstieg wahren.