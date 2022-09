Nach dem schwachen Saisonstart in der Fußball-Regionalliga und vor dem Derby gegen Kickers Offenbach (Samstag, 14 Uhr) haben die Gremien des KSV Hessen Kassel dem Trainerteam um Tobias Damm ihr Vertrauen ausgesprochen.

"Der KSV stellt die sportliche Strategie, die mittel- und langfristig ausgelegt ist, auf Grund des schlechten Saisonstarts nicht in Frage", hieß es in einem Schreiben, das die Verantwortlichen in dieser Woche veröffentlichten: "Nach dem völlig verkorksten Saisonstart ist damit festzustellen, dass die ambitionierten Saisonziele, sich in höhere Tabellenregionen zu orientieren, deutlich zu hoch gesteckt wurden."

Die Gremien aus Vorstand und Aufsichtsrat seien sich einig, dass der eingeschlagene Weg des Vereins mit der entsprechenden Förderung von Talenten auf- und abseits des Platzes nicht verlassen wird: "Mit mannschaftlicher Geschlossenheit reagieren wir als Verein auf diese sportliche Talfahrt."