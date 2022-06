OFC-Verteidiger Malte Karbstein war lange verletzt und sollte im Sommer wieder an die Mannschaft herangeführt werden. Nun trainierte der 24-Jährige unerlaubt bei Zweitligist Hansa Rostock mit.

Weil er ohne Erlaubnis seines Vereins beim FC Hansa Rostock mittrainiert hat, wird sich Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach am Ende des Monats von Abwehrspieler Malte Karbstein trennen. "Das Verhalten aller Beteiligten zeugt nicht von Professionalität. Und Malte Karbstein tut sich mit dieser inakzeptablen Aktion keinen Gefallen. Letztlich ist dies keine Basis für eine weitere Zusammenarbeit", bestätigte OFC-Geschäftsführer Matthias Georg am Dienstag.

Der 24 Jahre alte Karbstein kommt aus Neuruppin in Brandenburg. Am Montag begrüßten ihn die Rostocker via Twitter als "Trainingsgast", der sich "aktuell an der Ostsee fit hält". Für die Offenbacher bestritt er wegen einer Sehnenverletzung seit dem vergangenen September kein Spiel mehr.

Mögliche Vertragsverlängerung vom Tisch

Nach Angaben des OFC sollte Karbstein eigentlich am kommenden Dienstag beim Trainingsstart der Hessen erscheinen, langsam wieder an das Mannschaftstraining herangeführt werden und dann über eine mögliche Verlängerung seines auslaufenden Vertrags nachdenken.

In Rostock habe er "trotz fortdauernder Krankschreibung und trotz ausdrücklich nicht erteilter Genehmigung der Offenbacher Kickers" mittrainiert, heißt es in der Mitteilung des Clubs. Vertragsgespräche wird es jetzt nicht mehr geben.