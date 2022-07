Kickers Offenbach hat ein klares Ziel in dieser Saison: Aufstieg. Der OFC redet nicht groß drumherum, will das Wort aber auch nicht wöchentlich wiederholen. Viel mehr geht es Trainer Alexander Schmidt um die tägliche Arbeit. Und die zeigt erste Früchte.

Andauernd reden will Alexander Schmidt nicht. Vor genau einem Monat startete der neue Trainer von Kickers Offenbach bei der Saison-Eröffnung die Mission Drittliga-Aufstieg. Seitdem ist die Prämisse: viel arbeiten, wenig reden. Damit das Kapitel Regionalliga beim OFC im nächsten Sommer endgültig Geschichte ist. "Wir wollen hoch. Ich will das aber nicht jede Woche thematisieren", erklärte Schmidt nach dem Testspiel gegen Köln am hr-Mikrofon erneut. "Das Ziel ist klar. Jetzt müssen wir hart dafür arbeiten."

Die Generalprobe am Wochenende gegen Köln zeigte aber auch, dass im vergangenen Monat bereits gearbeitet wurde. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht", befand auch Schmidt nach der 0:2-Testspiel-Niederlage gegen den Bundesligisten aus dem Rheinland. Die Offenbacher zeigten bereits in Ansätzen, was der neue Trainer fordert: hohes Anlaufen, frühes Pressing. Dennoch ist sich Schmidt sicher: "Wir haben immer noch ein bisschen Arbeit vor uns."

Im Pokal wartet Düsseldorf

Denn der neue Coach hat neben dem tabellarischen Ziel auch ein fußballerisches Ziel. "Wir wollen mit der entsprechenden Spielweise das Publikum mitnehmen", betonte er. Der OFC wird in fast jede Partie als Favorit gehen. Dieses Kräfteverhältnis sollen die Kickers-Anhänger auch auf dem Platz spüren.

Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison werden die Offenbacher aber definitiv nicht favorisiert. Im DFB-Pokal trifft der OFC auf den Zweitligisten aus Düsseldorf. Schmidt hat die Fortuna am ersten Zweitliga-Spieltag - beim 2:1-Sieg in Magdeburg - beobachtet, weiß, welches Kaliber da auf die Kickers wartet. "Die waren total abgezockt. Um da einen Erfolg zu feiern, müssen wir hart arbeiten", so Schmidt. Arbeit statt Worte - so soll es auch in der Saison bei den Kickers aussehen.