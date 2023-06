Kickers Offenbach hat einen weiteren Neuzugang für die neue Saison vorgestellt.

Offensiv-Allrounder Irwin Pfeiffer wechselt zum OFC, wie der Regionalligist am Dienstag mitteilte. Der 24-Jährige hatte in der vergangenen Saison bei Germania Halberstadt in der Regionalliga Nordost gespielt.