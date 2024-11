Regionalliga FSV will Spitzenplatz festigen

Der FSV Frankfurt läutet den 16. Spieltag der Regionalliga Südwest am Freitagabend mit einem Heimspiel ein.

Um 19 Uhr geht es gegen den FC-Astoria Walldorf. Die Frankfurter stehen mit fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger Hoffenheim II auf dem ersten Tabellenplatz. Die Gäste tummeln sich auf dem achten Rang im Tabellen-Mittelfeld. Es wird das letzte Heimspiel in der Hinrunde. Seit dem zweiten Spieltag sind die Männer vom Bornheimer Hang ungeschlagen. Cas Peters steht mit elf Toren in 15 Spielen an der Spitze der Torjägerliste. Er hatte zuletzt auch beim 3:0-Erfolg in Gießen getroffen.