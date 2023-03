Der KSV Hessen Kassel hat in der Regionalliga Südwest im Abstiegskampf einen Punkt geholt.

Die Nordhessen spielten am Dienstagabend gegen die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim 1:1 (1:0). Die Treffer fielen jeweils am Anfang und am Ende der Partie. Sercan Sararer hatte den KSV früh in Front gebracht (5.), Abdul Fesenmeyer konnte für die Gäste aber noch spät ausgleichen (77.). Kassel ist nun Tabellenvierzehnter.

Das Heimspiel des TSV Steinbach Haiger gegen den Bahlinger SC, das eigentlich am Mittwoch (19 Uhr) stattfinden sollte, muss hingegen aufgrund der Wetterbedingungen erneut abgesagt werden.