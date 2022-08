Kickers Offenbach verliert knapp in Koblenz

Der OFC gibt beim Spiel in Koblenz den Ton an, holt aber keine Punkte - ein Tor reicht den Hausherren zum Sieg.

Die Offenbacher Kickers haben erneut eine Auswärtsniederlage in der Regionalliga Südwest kassiert. Das Team verlor am Sonntag mit 0:1 (0:0) beim FC Rot-Weiß Koblenz. Obwohl der OFC überlegen war, behielt Koblenz durch das Tor von Thilo Töpken in der 51. Minute alle drei Punkte.

Für den OFC stehen drei Zähler aus den ersten drei Saisonspielen zu Buche. Am ersten Spieltag hatte man ebenfalls mit 0:1 in Worms verloren, der einzige Sieg gelang beim 5:2 zuhause gegen Hoffenheim.