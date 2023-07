Der Stürmer hat bereits 86 Pflichtspiele in der Zweiten Liga bestritten.

Keanu Staude wird in der kommenden Saison das Trikot der Offenbacher Kickers tragen. Das gab der Verein am Montagmittag bekannt. Der 26-jährige Stürmer musste zuletzt ein Jahr lang wegen Herzproblemen pausieren. Davor spielte er für 1860 München in der Zweiten Liga. "Keanu bringt hohes Tempo mit, hat eine gute eins gegen eins Situation und gute Abschlussqualität. Mit seiner Erfahrung, Tempo und Abschlussqualität wird er uns auf der Außenbahn verstärken", sagte OFC-Geschäftsführer Christian Hock über seinen Neuzugang.