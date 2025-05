SVWW gewinnt Einwurf-Spektakel in Ingolstadt

Wie bereits im Hinspiel wurde es am Samstag erneut torreich zwischen dem FC Ingolstadt und dem SV Wehen Wiesbaden. Beide Teams trafen insgesamt fünf Mal, vier mal klingelte es nach einem Einwurf.

Veröffentlicht am 10.05.25 um 18:26 Uhr

Nach frühem Rückstand gewann der SV Wehen Wiesbaden am Samstag in der 3. Liga beim FC Ingolstadt mit 3:2 (1:2). In der Tabelle verdrängt der Absteiger Ingolstadt damit aus der oberen Tabellenhälfte und klettert auf Rang neun.

In Ingolstadt standen sich am Samstag zwei Teams gegenüber, die einen ähnlichen Saisonverlauf hinter sich hatten. Viele Höhen aber auch einige Tiefen führten dazu, dass es am 37. Spieltag für den FC Ingolstadt und den SV Wehen Wiesbaden bereits um nichts mehr ging.

Dass beiden Teams grundsätzlich immer alles zuzutrauen war, bewies bereits das Hinspiel, das Ingolstadt bei den Hessen mit 5:2 gewann. Auch diesmal legten die Gastgeber munter los. Pascal Testroet traf aus wenigen Metern per Kopf (4.) zur Führung zur frühen Führung – nach einem langen Einwurf. Die Antwort des SVWW: spektakulär. Fatih Kaya egalisierte per Seitfallzieher (15.).

Beide Teams kamen in der Anfangsphase zu zahlreichen Chancen. Obwohl das Team von Trainer Nils Döring nun eigentlich mehr vom Spiel hatte, brachte Benjamin Kanuric (22.) die Bayern erneut in Führung – wieder nach einem Einwurf.

Nach dem Wechsel ließen es die Kontrahenten zunächst etwas gemächlicher angehen. Dann rüttelte Kaya alle noch mal wach. Seinen zweiten Treffer des Tages zum 2:2 erzielte er mit dem Kopf – nach einem Einwurf. Emanuel Taffertshofer zog das Spiel dann komplett auf die Seite des SVWW. Seinem Distanzschuss zum 3:2 war abermals ein Einwurf vorausgegangen.