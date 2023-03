Die hessischen Klubs haben am Freitag in der Regionalliga Comeback-Qualitäten bewiesen. Sowohl die Offenbacher Kickers als auch der FSV Frankfurt drehten ihre Partien.

Die Offenbacher Kickers haben am Freitagabend Nehmerqualitäten bewiesen und ihr Heimspiel gegen SGV Freiberg gewonnen. Der OFC ließ sich dabei auch nicht durch das frühe 0:1 nach nur zwei Minuten irritieren, sondern antwortete durch Dejan Bozic umgehend (6.). In der zweiten Halbzeit war es Björn Jopek, der das Spiel per Elfmeter für die Hessen drehte (60.). Der OFC hat als Zweiter nur drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Ulm, allerdings ein Spiel mehr absolviert.

Weitere Informationen Kickers Offenbach - SGV Freiberg 2:1 (1:1) Tore: 0:1 Özkaya (2.), 1:1 Bozic (6.), 2:1 Jopek (60./FE)

Zuschauer: 5.864 Ende der weiteren Informationen

Auch der FSV Frankfurt drehte seine Partie beim FC Astoria Walldorf. Die Hessen gerieten in der 64. Minute durch einen Foulelfmeter in Rückstand, antworteten aber schnell durch Leon Müller (70.) und Tim Weißmann (85.). Der FSV rückt mit dem Dreier in der Tabelle auf Platz sieben vor.