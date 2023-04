Punkteteilung im Hessen-Duell: Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und der KSV Hessen Kassel haben am Mittwochabend 1:1 (0:1) gespielt.

Alban Meha hatte die Gäste erst per Foulelfmeter in Führung gebracht (36.), Tobias Göbel konnte für die SG aber im zweiten Abschnitt ausgleichen (79.). Kassel machte durch den Punkt einen kleinen Sprung in der Tabelle.