Die U21 von Eintracht Frankfurt hat sich im hessischen Duell gegen Steinbach Haiger durchgesetzt. Der FSV Frankfurt kassierte eine Heimniederlage.

Audiobeitrag Audio Eintracht II schlägt Steinbach, FSV unterliegt Homburg Audio Bild © IMAGO / Hartenfelser Ende des Audiobeitrags

Das hessische Duell in der Regionalliga Südwest am Samstag war eine deutliche Angelegenheit: Die U21 von Eintracht Frankfurt besiegte den TSV Steinbach Haiger mit 4:1 (3:0). Jakob Bookjans traf zwei Mal per Elfmeter, auch Nacho Ferri und Phinees Bonianga waren erfolgreich. Michael Guthörl brachte den TSV zumindest noch auf die Anzeigetafel. In der Tabelle sind die Frankfurter Sechster, während Steinbach auf einem potenziellen Abstiegsplatz steht.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt II - TSV Steinbach Haiger 4:1 (3:0) Tore: 1:0 Bookjans (10. Elfmeter), 2:0 Bookjans (44. Elfmeter), 3:0 Ferri (45.), 3:1 Guthörl (77.), 4:1 Bonianga (90.)

Zuschauer: 878 Ende der weiteren Informationen

Keine Punkte für den FSV Frankfurt

Ebenfalls in akuter Abstiegsgefahr ist weiterhin der FSV Frankfurt: Die Bornheimer unterlagen dem FC Homburg mit 0:1 durch einen Elfmeter von Markus Mendler. Der FSV hat einen Punkt weniger als Steinbach und steht auf Platz 15.