Die Offenbacher Kickers haben einen neuen Trainer. Und der kennt die Liga gut. Vom 1. FC Nürnberg kommt Ex-Steinbach-Coach Ersan Parlatan zurück nach Hessen.

Kickers Offenbach hat einen neuen Trainer gefunden. Ex-Steinbach-Coach Ersan Parlatan kommt vom 1. FC Nürnberg an den Bieberer Berg. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt, zuvor hatten die Offenbach Post und der hr-Sport bereits darüber berichtet. Beim OFC wird Parlatan Nachfolger des im September entlassenen Alexander Schmidt und Interimstrainer Alfred Kaminski.

Parlatan war erst Anfang September von Offenbachs Ligakonkurrent TSV Steinbach nach Nürnberg gewechselt, wo er unter Robert Klauß Co-Trainer wurde. Nach der Entlassung von Klauß zieht es Parlatan nun also zurück in die Regionalliga Südwest. Um 12.30 Uhr wird der 45-Jährige offiziell vorgestellt.

"Top-Lösung und Regionalliga-Südwest-Kenner"

"Meine Vorfreude diesen ambitionierten Traditionsverein als Cheftrainer zu übernehmen ist riesig. Die Fans sind einmalig und die Mannschaft strahlt mittlerweile eine Stabilität aus, die ich aufrechterhalten möchte", so Parlatan in einer Mitteilung des Vereins. "Es geht also darum, dort anzusetzen und Feinheiten zu verbessern und nicht mitten im Ligabetrieb alles umzuwerfen."

Matthias Georg, Geschäftsführer des OFC, sagte: "Durch die kurzfristigen Entwicklungen beim 1. FC Nürnberg eröffnete sich die Möglichkeit der Verpflichtung von Ersan Parlatan, der mir aufgrund unserer sehr erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit in der Vergangenheit bestens bekannt ist. Wir haben damit eine Top-Lösung und einen Regionalliga-Südwest-Kenner für den OFC gefunden."

Wiedersehen in Steinbach

Vor seiner Zeit in Steinbach und Nürnberg war Parlatan unter anderem Cheftrainer bei Viktoria Berlin und AK Berlin sowie Co-Trainer bei Göztepe und Konyaspor in der Türkei. Der jetzige OFC- und damalige Steinbach-Geschäftsführer Georg hatte ihn im Januar 2022 zum TSV geholt, mit dem Parlatan in 23 Spielen im Schnitt 2,09 Punkte holte. Ende Oktober kommt es in der Liga nun zum Wiedersehen, wenn der OFC in Steinbach gastiert.