Die Offenbacher Kickers haben den zuletzt vereinslosen Stürmer Benjamin Hadzic unter Vertrag genommen.

Das teilte der OFC am Donnerstag mit. Der 24-Jährige, der in der vergangenen Saison zwölf Tore für Schweinfurt in der Regionalliga Bayern erzielte, wurde in der Jugend des FC Bayern ausgebildet und soll nun die OFC-Offensive gefährlicher machen.