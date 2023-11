Die Offenbacher Kickers, die in der Regionalliga Südwest ihren Ambitionen weiter hinterherhinken, haben ein Flutlichtspiel vor der Brust.

Der OFC, der in der Tabelle auf Platz elf steht, trifft im Stadion am Bieberer Berg am Freitag (19 Uhr) auf den VfR Aalen. Mit einem Sieg könnte der OFC an den Gästen vorbeiziehen.